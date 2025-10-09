‘Karina es alta coimera’ ya se canta en casi todos los eventos públicos y se metió en la carne de los argentinos.

Pero después de que el Presidente diera un impresentable recital en el Movistar Arena donde incluyó el tema "Hava nagila" a modo de homenaje a la comunidad judía por el aniversario del inicio de la guerra con Hamas que para muchos más que un homenaje fue una burla. La traducción del nombre de la canción es "Alegrémonos" en hebreo y es el título de una canción popular judía que se canta en celebraciones como bodas, bar y bat mitzvás, y otras festividades. Lo que demuestra una vez más que el hombre no entiende dónde está parado.

Otra vez la protagonista principal es Karina Milei pero con la inclusión del narco diputado José Luis Espert.