Más allá de cómo se filtraron los audios que involucran a la hermana del Presidente en un escandaloso caso de corrupción, lo que más hacía ruido era que no hubiera ninguna declaración oficial sobre el tema después de casi 3 días.

El Presidente tuitea cientos de veces por día, su hermana la última vez que lo hizo fue para desmentir la marca de su reloj pero no dijo nada de las acusaciones de corrupción en su contra, el vocero presidencial, hace rato que no hace su trabajo a pesar de seguir cobrando su sueldo y el de todo su equipo. Recién hoy mandaron al frente a Guillermo Francos.

Y el Jefe de Gabinete no pudo mas que poner en duda la veracidad de los audios que en realidad fue confirmada en el momento en el que desplazaron a Spagnuolo de su cargo. Francos no tuvo otra que abonar la teoría de que todo este escándalo es parte de un armado electoral, una campaña sucia, tal como había adelantado Luis Majul, pero los sucios parece que están en el Gobierno.