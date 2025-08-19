María Eugenia Vidal es uno de esos personajes difíciles de definir dentro de la política. Siempre estuvo metida o muy cerca de las cosas más oscuras, desde aportantes truchos, la explosión de una escuela que dejó dos muertos, enriquecimiento ilícito pero ahora la política parece haberla dejado de lado y ella decidió mostrarse como si fuera una ciudadana común.

Tal como dice en el texto no es la primera vez que se queda sin un cargo público, la última vez le fue muy bien ya que pasó de tener medio auto y medio departamento a un piso de lujo en el barrio más caro de Buenos Aires por lo que parece que el sector privado le paga más que el Estado.

Lo cierto es que esa señora a la que algunos imaginaban como Presidenta de la Nación tuvo que aclarar en su perfil profesional que está “Open to work” a partir del 10 de diciembre.