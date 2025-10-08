Hasta hace muy poco tiempo Alejandro Fantino destrozaba a Diego Santilli tratándolo de traidor y asegurando que no era una persona confiable ya que no tenía bandera. Incluso aseguró que Santilli no podía estar en La Libertad Avanza.

Ahora que el Presidente quiso ungirlo con la cabeza de la lista, Fantino salió a desdecirse como si nunca hubiera defenestrado al candidato.

Pero la Justicia le dio una nueva vuelta de tuerca al asunto y ahora la primera candidata a diputada por la Provincia no es otra que la exvedette Karen Reichardt por lo que todos esperan un editorial de Alejandro Fantino hablando de su capacidad y su preparación para ocupar una banca y representar a los libertarios. Vos podés, Ale.