Después de la reunión en Olivos, Tronco contó que vio "muy bien" al Presidente lo que confirma su desconexión
Javier Milei hizo una reunión en Olivos con algunos de los principales candidatos para las elecciones, streamers, influencers y hasta personajes incalificables como Diego Recalde.
Sergio Figliuolo, el socio de Fantino en Neura, más conocido como Tronco y candidato a Diputado por La Libertad Avanza, fue uno de los invitados a la variopinta reunión de Olivos organizada, en principio para organizar la campaña con vista a las elecciones de octubre.
Pero a pesar de lo que se dice en los medios sobre la preocupación del Gobierno tras el traspié en el Congreso, el dólar incontrolable y el Riesgo País disparándose, Tronco aseguró que vio muy tranquilo a Presidente y quiso desmentir que hubiera un mal ambiente.
Tronco aseguró que "nadie está cagado" y agregó: "Lo vi muy bien la presidente, como cuando venía al principio a Neura y hacía analogías y te explicaba cosas", lo que en realidad no hace más que confirmar que el hombre vive alejado de la realidad del país que gobierna.