Sergio Figliuolo, el socio de Fantino en Neura, más conocido como Tronco y candidato a Diputado por La Libertad Avanza, fue uno de los invitados a la variopinta reunión de Olivos organizada, en principio para organizar la campaña con vista a las elecciones de octubre.

Pero a pesar de lo que se dice en los medios sobre la preocupación del Gobierno tras el traspié en el Congreso, el dólar incontrolable y el Riesgo País disparándose, Tronco aseguró que vio muy tranquilo a Presidente y quiso desmentir que hubiera un mal ambiente.

Tronco aseguró que "nadie está cagado" y agregó: "Lo vi muy bien la presidente, como cuando venía al principio a Neura y hacía analogías y te explicaba cosas", lo que en realidad no hace más que confirmar que el hombre vive alejado de la realidad del país que gobierna.