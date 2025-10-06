Después de negarlo varias veces, José Luis Espert reconoció haber recibido dinero de un supuesto narcotraficante y tuvo que resignar su candidatura.

Estaba claro que una persona vinculada con el narco no podía ser el principal representante de un partido cuyo jefe está siendo investigado por la estafa $LIBRA y su hermana y secretaria general de la presidencia está señalada por cobrar coimas. Tal vez era demasiado.

Pero Iñaki ‘La Pepona’ Gutiérrez no se resigna y ahora quiere que los candidatos de Fuerza Patria sigan los pasos de Espert, aunque no tengan vínculo alguno con un delito tan aberrante como el narcotráfico.

Las redes, obvio, le contestaron burlándose una vez mas de este extraño personaje.