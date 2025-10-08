Si algo quedó claro después del narcoescándalo de José Luis Espert es que Pareja y Lule Menem son pésimos armando listas o al menos eso fue lo que quedó demostrado después del fallo de la Justicia que decidió que Karen Reichardt sea cabeza de lista.

La conductora del programa de perritos de la TV Pública no tiene experiencia política pero es una cara medianamente reconocida por la gente, lo que le puede convenirle a La Libertad Avanza que de todos modos adelantó que apelará el fallo para llevar al Colorado en el tope de la lista.

Las redes, claro, decidieron burlarse, no solo de los idas y vueltas de cuestionables candidatos sino también de cómo algunos libertarios vana salir a militar a Karina o, como ella prefiere que la llamen: Karen.