Después de dejarlo plantado, Martín Menem confirmó su presencia en el programa de Majul pero ni los propios lo quieren

Con algo de suerte y viento a favor, esta noche Martín Menem estará, una vez mas, haciendo el ridículo en el programa de Luis Majul para ver si entre ambos logran bajarle el precio a las denuncias por corrupción.

La primera experiencia en el programa de Laje dejó tanto que desear que claramente desde arriba alguien sugirió que no estuviera con Majul, aunque ya estaba en el canal, lo que indignó al periodista libertario.

Pero Pablo Duggan explicó los pormenores de ese desplante y ahora Menem utilizó sus cuentas para confirmar que esta noche, algo mas preparado, estará con Luisito.