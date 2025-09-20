Javier Milei sigue viviendo en su mundo. Después de referirse a la oposición peronista como "los kukas" y llamarlos "catadores de corrupción", dijo que las denuncias de Diego Spagnuolo, que Fernando Cerimedo ratificó en la Justicia, son "chimentos de peluquería" y "hechos con IA".

Dejando de lado la ‘batalla cultural’ y la intención de cambiar el eje de discusión de la política nacional, Milei volvió a arremeter con el mismo latiguillo de siempre: el antikirchnerismo.

Así puso el foco en Cristina Kirchner, de quien dijo que está presa por estafar al Estado en la causa Vialidad, indicando que eso invalida cualquier cuestionamiento sobre las denuncias que cae sobre Karina.