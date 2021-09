"Para poder continuar con la apertura de actividades, necesitamos hacerlas con protocolo y el barbijo es un componente importante", dijo Quirós.

Entrevistado en FM Con Vos, el funcionario macrista argumentó que "en países donde circuló la variante Delta, incluso con mucha población con dos dosis, las personas se contagian y tienen una cantidad de virus significativa y pueden contagiar a otras, aunque ellas hagan formas leves, entonces todavía el barbijo es un instrumento necesario".

De este modo, el ministro de Saludo porteño pasó de ser el responsable de flexibilizar o sacar muchos de los protocolos de cuidado antes de tiempo, ahora cuestiona el fin del uso del barbijo en espacios abiertos. Y la situación se da justo en el marco del debate electoral.

"Entonces lo que estamos trabajando es en acelerar a las primeras 24 horas el diagnóstico de modo que cuando un chico tenga síntomas se puede descartar que no sea Covid en ese tiempo para no tener que suspender las burbujas constantemente", añadió Quirós en su habitual conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica.



Consultado sobre la variante de preocupación Delta, indicó que "la información internacional es contundente en relación a que en todos los países ha hecho una ola de casos" y recordó que "la vacunación previene de una manera eficaz que las personas que se enferman hagan una forma grave o mortal pero no previene tan eficazmente que las personas se puedan enfermar y hagan formas leves".



"Entonces es muy probable que lo que veamos en la Argentina, y en la Ciudad de Buenos Aires, es que aumente el número de casos pero que eso, ya a esta altura con el grado de vacunación que tiene la Ciudad, tenga un impacto menor en hospitalizaciones y muertes; eso es lo que buscamos, y por eso estamos acelerando la vacunación", expresó Quirós.



En la Ciudad de Buenos Aires el 93% de los mayores de 18 años y el 73% de la población general ya recibió la primera dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus, en tanto que el 56% de las personas residentes en CABA completó su esquema con dos dosis.