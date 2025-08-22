Diego Spagnuolo está desaparecido. El amigo personal de Javier Milei, que llegó a ser su abogado y que fue el fusible de un escándalo de corrupción que involucra directamente al Poder Ejecutivo está escondido en algún lado, mientras la Justicia pretende secuestrar su celular.

De hecho se realizaron 14 allanamientos en los que solo se pudieron constatar domicilios porque Spagnuolo no estaba en ningún lado y su teléfono tampoco.

Pero al parecer desde el Gobierno tampoco pueden encontrarlo. Tan es así que el Gato Sylvestre intentó llamarlo pero tampoco tuvo suerte.