El abogado de Milei
Después de 14 allanamientos nadie sabía dónde estaba Diego Spagnuolo, desplazado por denunciar corrupción
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que fue desplazado por haber denunciado corrupción que involucra a Karina Milei, no pudo ser encontrado en ninguno de sus domicilios y no atiende el teléfono.
Diego Spagnuolo está desaparecido. El amigo personal de Javier Milei, que llegó a ser su abogado y que fue el fusible de un escándalo de corrupción que involucra directamente al Poder Ejecutivo está escondido en algún lado, mientras la Justicia pretende secuestrar su celular.
De hecho se realizaron 14 allanamientos en los que solo se pudieron constatar domicilios porque Spagnuolo no estaba en ningún lado y su teléfono tampoco.
Pero al parecer desde el Gobierno tampoco pueden encontrarlo. Tan es así que el Gato Sylvestre intentó llamarlo pero tampoco tuvo suerte.