Yo no sabía
Después de 'Alta coimera' llegó a la Fábrica de Jingles otro tema para Karina Milei y su 3%
En el programa de Pedro Rosemblat en Gelatina apareció un nuevo tema que amenaza con convertirse en otro hit de campaña, esta vez con la música de Miranda.
Cuando la campaña electoral estaba alicaída llegaron los audios de Diego Spagnuolo denunciando corrupción en el área de discapacidad y se calentó a gran velocidad.
Siguiendo el ritmo de los acontecimientos en Gelatina, los jingles que llegaba hacían referencia a las pocas ganas de ir a votar o a la falta de alternativas.
Pero el ojo puesto sobre Karina Milei cambió todo y empezaron a llegar canciones haciendo referencia a la hermana del presidente y las denuncias de pedidos de coimas.