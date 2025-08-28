Cuando la campaña electoral estaba alicaída llegaron los audios de Diego Spagnuolo denunciando corrupción en el área de discapacidad y se calentó a gran velocidad.

Siguiendo el ritmo de los acontecimientos en Gelatina, los jingles que llegaba hacían referencia a las pocas ganas de ir a votar o a la falta de alternativas.

Pero el ojo puesto sobre Karina Milei cambió todo y empezaron a llegar canciones haciendo referencia a la hermana del presidente y las denuncias de pedidos de coimas.