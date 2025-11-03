Lo del Gobierno no tiene ningún tipo de asidero. Luego de que la población votara a Diego Santilli y le diera un voto de confianza, Milei lo saca del Congreso y lo suma a su gabinete.

A sabiendas de que el "Colo" asumirá como Ministro del Interior, su lugar quedó vacante y deberá ser ocupado por otra integrante de la lista. Pero, como no podía ser de otra manera, y fiel a su partido, la polémica empieza antes de que ponga un pie en el Parlamento.

Se trata de la que fuera corista de Milei en su patético show en el Movistar Arena, junto a Lilia Lemoine, quien protagonizó uno de los momentos más vergonzosos de esta gestión.

Se trata de la docente y actriz, Ana Valeria Tamargo, de 43 años, quien asumirá como diputada nacional por La Libertad Avanza este 10 de diciembre a pesar de que figuraba en el puesto 18 de la lista en la provincia.

Pero Ana es más bien conocida por haber formado parte de la llamada ‘Banda Presidencial’ en el recital bochornoso que brindó el mandatario tiempo atrás, donde interpretó canciones como "kuka tira piedras", "Dame Fuego" y el "Hava Nagila".