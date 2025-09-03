La cobertura previa por el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en un barrio de Moreno, dejó varios momentos que se hicieron virales en las redes sociales.

Y así como en el móvil de LN+ un llamó “coimero” al mandatario, en la cobertura de TN también se escucharon cuestionamientos a la motosoierra del gobierno.

La cronista de la señal de noticias oficialista conversó con una mujer que se mostró respetuosa al momento de criticar a Javier Milei. “Que no le toque el bolsillo a la gente humilde”, expresó.

“A pesar de todo, ¿lo apoya a Milei?”, preguntaron desde el piso. Cuando le trasladaron la consulta, aclaró: “Mi cartel va a decir: ‘Fuera Milei’”.