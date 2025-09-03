Quedaron en offside
Desopilante: en TN creyeron que la mujer apoyaba a Milei, pero el cartel que armó era para repudiarlo
En la previa del acto libertario en Moreno, el móvil de TN conversó con una vecina que le pidió al presidente «que no le toque el bolsillo a la gente humilde». En el estudio entendieron que «ella igual lo apoyaba» y la mujer tuvo que explicarles.
La cobertura previa por el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en un barrio de Moreno, dejó varios momentos que se hicieron virales en las redes sociales.
Y así como en el móvil de LN+ un llamó “coimero” al mandatario, en la cobertura de TN también se escucharon cuestionamientos a la motosoierra del gobierno.
La cronista de la señal de noticias oficialista conversó con una mujer que se mostró respetuosa al momento de criticar a Javier Milei. “Que no le toque el bolsillo a la gente humilde”, expresó.
“A pesar de todo, ¿lo apoya a Milei?”, preguntaron desde el piso. Cuando le trasladaron la consulta, aclaró: “Mi cartel va a decir: ‘Fuera Milei’”.