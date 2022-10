Mauro Brissio es considerado como un analista en fake news e impulsor de la ley antifakenews por lo que sabe de lo que habla a la hora de desmantelar las mentiras que intentan instalar lo medio hegemónicos.

De todos modos en esta oportunidad no le costó mucho porque el modo en el que Clarín intentó instalar esto fue tan burdo que se notaba desde lejos. De todos modos los libertarios reproducen a más no poder la “noticia” creyendo que los beneficia cuando en realidad no son más que un engranaje de la maquinaria necesaria para instalar una fake news.