A los macristas, se sabe, les encanta difundir noticias falsas o al menos inexactas en los medios de comunicación. Y obviamente se sienten más cómodos en los canales amigos que no sólo no los cuestionan sino que tampoco les repreguntan y toman sus dichos como verdades absolutas.

Estas cosas suceden habitualmente en LN+ o, como en este caso, en la pantalla de TN.

El presidente del bloque de diputados del PRO y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, se preguntó, durante una entrevista con el programa “Sólo una Vuelta Más”: “¿Cuál es el presupuesto que más aumentó en la provincia de Buenos Aires?” Y se respondió a sí mismo: “El de publicidad: pasó de $ 200 millones en el último año de María Eugenia Vidal a $ 2.485 millones ahora”.

Pero como es habitual, lo que afirma Ritondo es mentira. Según chequeado.com: El presupuesto en publicidad oficial de la Provincia de Buenos Aires durante 2022 no sólo no fue la partida que más aumentó con respecto a 2019, sino que cayó un 27,7% en términos reales -es decir, descontando el efecto de la inflación-.

Además, para ponderar el gasto en publicidad durante la gestión de Vidal, el diputado nacional utilizó los datos presupuestarios de un ministerio que no tenía a cargo la contratación de pauta oficial y los comparó con un área del gobierno de Axel Kicillof que sí cumple con esa función. Algo así como sumar naranjas con manzanas y asegurar que se trata de la misma fruta.

Y es que el Ministerio de Asuntos Públicos, creado en diciembre de 2017 durante la gestión de Vidal, no tenía a su cargo la contratación de la pauta publicitaria ya que esa función era atribuida a la Secretaría de Medios. En 2019, ese organismo gastó $ 860 millones.

La actual Ley de Ministerios unificó en el Ministerio de Comunicación Pública las funciones antes atribuidas al Ministerio de Asuntos Públicos y a la Secretaría de Medios. El Presupuesto 2022 le asignó a esa área gastos por $ 2.445 millones.

De este modo, para poder comparar los gastos del actual Ministerio de Comunicación Pública es necesario tener en cuenta no sólo las erogaciones de la ex Secretaría de Medios sino también las del ex Ministerio de Asuntos Públicos.

De este modo, a precios reales el presupuesto del Ministerio de Comunicación Pública ($ 2.445 millones actuales) es un 19,1% inferior a la suma de los gastos realizados en 2019 por el ex Ministerio de Asuntos Públicos y la ex Secretaría de Medios (un total de $ 1.078 millones a valores de 2019, unos $ 3 mil millones actuales).