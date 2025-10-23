Se huele el miedo
Desesperado pedido de Majul: "O le dan al Gobierno la última oportunidad o se vuelve a la persecución de periodistas"
En la apertura de su programa en LN+ Luis Majul les habló a sus televidentes casi implorando que voten por La Libertad Avanza agitando el temor al regreso del peronismo.
Sabe que es la última carta que le queda y la jugó sabiendo que el domingo es a plata o nada, que el gobierno libertario depende de cómo le vaya en las urnas.
Como tiene muy poco para mostrar de gestión de Javier Milei y su Gabinete apeló a un recurso que en el pasado le dio buen resultado y que aun gastado se sigue usando: el miedo al peronismo.
Su discurso fue tan esquemático que pintó uno por uno a todos los dirigentes de Fuerza Patria como monstruos imposibles, en el desesperado intento de conseguir algún voto más.