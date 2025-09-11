"Va a volver el Inadi, la millonada para el ministerio de la Mujer, el cepo, que se preparen el campo, los porteños, el periodismo, Mercado Libre -Galperín te van a ir a buscar-, ya sabemos cómo son, la Corte Suprema, Techint, Arcor, Clarín, la clase media, la policía, la gendarmería, vuelven recargados, vuelven malos, no tengas dudas", enumeró Jonatan Viale en un nuevo capítulo de la campaña del miedo.

Hablándole al círculo rojo más que al núcleo duro del antiperonismo, Viale dijo que el sistema político se pone "en modo K".

Así aprovechó para pegarle a Elisa Carrió, por animarse a decir que está en contra de Javier Milei y que Axel Kicillof es la renovación del peronismo y "un tipo educado".