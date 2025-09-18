Pocos hubieran imaginado que desde el programa La trinchera del stream Carajo iban a llegar los palos más duros para el gobierno.

Alejandro Sarubbi apuntó con precisión a los Menem, Nicolás Pareja y Nene Vera --el núcleo duro que rodea a Karina Milei- responsabilizándolos de las derrotas que viene sufriendo el gobierno en distintos ámbitos.

Si bien le dedicó un párrafo a la oposición eligió mirar para adentro en lo que más que una autocrítica pareció un ajuste de cuentas.