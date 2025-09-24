Desde la Isla Soledad, integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata), denunciaron el abandono de las políticas diplomáticas y repudiaron el denominado acuerdo Mondino-Lamy.

El acto, que se dio en el marco del viaje que la delegación del CECIM realiza a las islas, contó con banderas que indicaba: "Milei la soberanía no se negocia".

En redes sociales, donde difundieron una serie de imágenes, los excombatientes advirtieron que el gobierno nacional impulsa un plan sistemático de entrega, donde las decisiones de política exterior parecen subordinadas a intereses ajenos a la Argentina.

"El Presidente y su hermana están desmantelando, paso a paso, los consensos básicos que el pueblo argentino sostuvo durante décadas en torno a Malvinas. No se trata de gestos aislados: estamos frente a un abandono deliberado de la vía diplomática y de la defensa de la integridad territorial", señalaron los referentes del organismo.