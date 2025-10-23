Las malas noticias no dejan de caerle a José Luis Espert después de haberle puesto un punto final a su carrera política.

Además de haberse tenido que recluir en algún lado para no seguir perjudicando la campaña de La Libertad Avanza, se supo que su contador, que paradójicamente se apellida Escobar, fue allanado y le secuestraron material de interés para la causa.

Pero la novedad es que el gobierno pretende evitar escraches y polémica y le pidieron directamente al diputado que no vaya a votar el domingo para no tener que confrontar con la prensa.