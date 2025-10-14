La visita de Javier Milei a la Casa Blanca estuvo marcada por las polémicas declaraciones de Donald Trump sobre un supuesto apoyo estadounidense condicionado al resultado de las elecciones del 26 de octubre.

Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", criticó con dureza al canciller Werthein por su papel en la visita de Milei a Estados Unidos.

"Tal como avisamos en La Misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las "midterms" (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los kukas) entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista", indicó el militante del gobierno.

Y luego, arremetió contra el funcionario: "Pero bueno, si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle "perdón" por las boludeces que dijo un gordo boludo en tuiter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el RESUMEN de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta".

Las reacciones en las redes