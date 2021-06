Es cierto que la Argentina no recibirá las vacunas que serán donadas por los Estados Unidos a los países pobres pero no por lo que dice Patricia Bullrich y los medios y periodistas hegemónicos sino porque el país no sólo tiene acceso a las vacunas sino que también las produce.

Detrás de Bullrich otros líderes de su sector y hasta los medios hegemónicos siguen replicando la mentira.