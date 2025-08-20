La Cámara de Diputados, en una sesión caliente con discursos encendidos y momento emotivos, rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, logrando los dos tercios necesarios para insistir con la sanción original.

Finalizada la votación, el periodista Luis Novaresio, se desmarcó públicamente, tal como había hecho en otras ocasiones, y apuntó contra los legisladores del PRO que avalaron el veto presidencial.

“Los que votaron en contra del tema discapacidad son un entero papelón. En particular, pienso, ¿de qué se disfrazan Yezza, Diego Santilli, Luciano Laspina, Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro, Álvaro González y seguro se me escapan algunos, que alguna vez tuvieron un discurso razonable y de cierta sensibilidad?”, lanzó Novaresio en redes sociales.

El periodista también cuestionó la abstención de María Eugenia Vidal: “Explícame la abstención de Vidal después del buen no aceptar someterse a la sumisión”.