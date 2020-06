Federico Elaskar, quien en 2016 pidió que se aplique la ley del arrepentido cuando los juicios contra Cristina Fernández de Kirchner comenzaban a tener repercusión mediática, reveló que Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera durante el macrismo, le ofreció una fuga segura si declaraba contra la expresidenta.

El arrrepentido aseguró que le iban a conseguir "un salvaconducto a Estados Unidos" para poder fugarse "vía Uruguay" si nombraba a Cristina en dichos juicios. Elaskar suma así una nueva desmentida a lo que entonces decía, por ejemplo, en el programa de Jorge Lanata.

Además aseguró que aportará en el juicio oral capturas de pantalla, teléfonos celulares para peritar y así permitir identificar quién fue el agente de la AFI que lo contactó y si el titular de la Unidad de Información Financiera de Macri se reunió con él en un hotel porteño.

En entrevista con Juan Amorín por C5N, Elaskar reveló que intermediarios del gobierno macrista lo contactaron "varias veces" y que "la última vez fue Mariano Federici quien se contactó conmigo a través de una persona cercana a la AFI".

En esas circunstancias "me ofrecen ser imputado colaborador que es el mismo carácter que tiene Leonardo Fariña a lo que le dije que no, que no me interesaba porque no tenía nada de que arrepentirme".

Entonces Elaskar indica que "cuando yo digo que no, me cita el propio Federici en persona y él mismo me dice que si yo me arrepentía e involucraba a Cristina Fernández de Kirchner él se encargaba de sacarme a los Estados Unidos con asilo político".

"Lo loco es que es el titular de la UIF, un funcionario público, él no puede estar diciendome a mi u ofreciéndome que yo me profugue de la justicia argentina. A lo que yo digo ¿cómo? y me dice `te sacamos por Uruguay y te vas a Estados Unidos, tengo todo arreglado para que te quedes´", aseguró por C5N.