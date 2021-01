Denunciaron al diputado macrista Waldo Wolff por falsificar los recibos de sueldo de su empleada doméstica, además de endeudar salarios y negarse a reconocer los derechos por accidente.

“LA “ÉTICA” de WALDO WOLF: Diana Junco -clienta de nuestro Estudio- lo denuncia por falsificar sus recibos de haberes como empleada doméstica, además de adeudar sueldos y negarse a reconocer derechos por accidente . “Su trato fue denigrante”, acusó. Si lo probamos RENUNCIARÁ?”— daniel llermanos on Twitter Link daniel llermanos on Twitter

“Su trato fue denigrante”, expresó el abogado Daniel Llermanos, sobre lo sufrido por su clienta, Diana Junto, quien en diálogo con Radio 10, aseguró: “Yo trabajé como empleada doméstica y en negro para Waldo Wolff”.

El diputado macrista fue de los más críticos con la titular del Inadi, Victoria Donda, tras conocerse la denuncia contra la funcionaria por parte de su empleada doméstica.

“La señora de Waldo Wolff me mintió durante tres meses que yo estuve en blanco y jamás estuve en blanco. Yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nunca me hicieron los aportes, yo averigüé en la ANSES y me dijeron que nunca estuve en blanco”, expresó Junto.

La mujer también acusó a Wolff y su mujer porque no se hicieron cargo de un accidente de trabajo que sufrió en su casa. “Bajando las escaleras para el cuarto de servicio para llevar ropa para lavar pisando el último escalón me caí, me esguincé el tobillo y me hice un tajo en un dedo del pie”, detalló.

“Ellos no se hicieron cargo del accidente, me llamaron para decirme que vaya y haga la carta de renuncia”, insistió la empleada.