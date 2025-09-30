A José Luis Esper la Justicia del Estado de Texas lo investiga por sus vínculos con el narcotraficante Federico Fred Machado. Este lunes, el candidato a diputado libertario, intentó despegarse de la grave denuncia.

Pero el escándalo crece. Javier Milei dijo que todo era parte de "un chimento de peluquería" pero Antonio Laje lo corrigió en vivo. Y Alejandro Fantino le soltó la mano a Espert, en su programa.

Quién habló y reveló un dato notable fue Marcelo Longobardi. En su stream, el periodista contó que hace unos años, cuando Espert fue candidato a presidente -en 2019-, su agente de prensa lo quiso contactar con… ¡Fred Machado!

La denuncia completa

Que Longobardi diga si es parte de la operación K de la que habla el gobierno.