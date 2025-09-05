“Plan platita”, mucho hemos escuchado sobre esta frase para intentar endilgarle al peronismo o al kirchnerismo la distribución de dinero público para convencer supuestamente a los votantes. Pero parece que el meme de Spider Man se hizo real.

Los acusadores son en realidad quienes están llevando adelante un verdadero plan platita insólito, impulsado desde el mismísimo Ministerio de Seguridad e instrumentado a través del Banco Nación. Sí, el mismo que Milei quería privatizar.

Este plan está apuntado solamente a los policías y fue sacado a la luz especialmente antes de las elecciones, y culmina casualmente después de los comicios de octubre.

Este beneficio exclusivo regala nada más y nada menos que la suma de 300 mil pesos a los policías que utilices las tarjetas del BNA, sin ninguna otra razón aparente más que regalar dinero.

¿Qué diría ahora Martín Tetaz?