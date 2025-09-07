Las escuchas al exfuncionario Diego Spagnuolo, donde se reconocía el pedido de coimas a las droguerías que tenían que abastecer a los discapacitados, provocaron un fuerte golpe en el interior del gobierno por las denuncias contra Karina Milei.

Y así como aparecieron el hit de “alta coimera” o los momentos virales en los puestos de campaña libertarios, la chicana política sobre el “3%” también estuvo presente en la jornada de este domingo.

La actividad electoral en la provincia de Buenos Aires arrancó con un particular episodio en el Instituto Pedro Poveda, ubicado en Agustín Álvarez 1431, de Vicente López.

Afuera de esa institución, los padrones exhibidos en la puerta aparecieron con la inscripción “3%” junto al nombre de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado.