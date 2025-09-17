El Decano de la Facultad de Exactas de la UBA mantuvo una entrevista con Gelatina, donde puso una cuota de sentido común a las barbaridades que se dicen desde el gobierno nacional hacia los docentes.

En primer lugar, apuntó contra el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien cuestionó la movilización de este miércoles con una serie de denuncias muy delicadas hacia los trabajadores de la educación.

Por ejemplo, Álvarez aseguró que "45 de los 65 rectores cobran entre los 10 y los 15 millones de pesos" y que "los docentes y los no docentes universitarios vienen teniendo una recomposición salarial por encima del promedio de todo el Estado".

Por eso, Guillermo Durán le respondió: "El Subsecretario hizo mucho tiempo política en la Universidad de Buenos Aires, en la facultad de Ciencias Sociales, y no aprobó una sola materia. Después nos hablan de meritocracia".

El decano universitario aseguró que "no pasó ni el Ciclo Básico Común" para sorpresa de todos los presentes.

Pero no se detuvo ahí sino que también se refirió al vocero presidencial, quien ahora parece no cancherear tanto a través de las redes.

"Adorni estuvo 10 años en la UNLP y creo que pasó 2. Macroeconomía la tuvo que cursar 6 veces. ¿Cómo nos hablan después de meritocracia y de los méritos para trabajar en el Estado?", sentenció.