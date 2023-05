Aborto, marihuana, vivienda, política…de distintos temas conversó Eduardo “Wado” De Pedro con un grupo de chicos y chicas, en el marco de una serie de entrevistas para un portal de noticias.

Ante una de la consultas que le hicieron, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, contó los detalles del día que conoció a la hija del militar que participó del asesinato de su madre durante la dictadura cívico militar.

“Tengo una experiencia muy linda. Estaba caminando por la calle Las Heras y me para una chica y me dice: “vos sos Wado, ¿no?”, le digo que sí y ella dice “soy hija de un militar” (me dice el nombre), que justamente es uno de los militares que asesinaron a mi madre. Entonces, cuando me dice, “soy la hija de”, me quedé en shock”, contó en el primer tamo de este fuerte recuerdo.

Y continúa: “Me dice 'quedate tranquilo, te quiero pedir perdón, porque yo tengo a mi padre en la cárcel, lo puedo ir a visitar, pude pasar las fiestas con él y sé que vos no'”.

- ¿Crees en el perdón?, le preguntó una joven al funcionario.

¿En el perdón de personas? Por supuesto.

Vale recordar, que Eduardo de Pedro nació en Mercedes en noviembre de 1976. Tenía pocos meses de vida cuando su padre, Enrique, que militaba en la JP y en Montoneros, fue asesinado por el Ejército. Pocos meses más tarde, su madre, Lucila Révora, fue detenida por un grupo de tareas en su casa de Floresta