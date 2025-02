Los impulsores de "Ficha Limpia" parecen tener una moral selectiva según quién hace cada cosa, y más allá de solicitar un vago pedido de que “se investigue a fondo cómo pudo suceder esto y que se esclarezcan todas las dudas”, no parecen tener mucha preocupación por la estafa piramidal del Presidente.

Como la llegada de La Libertad Avanza los descolocó y los sacó de la cancha, tratan de ubicarse como aliados periféricos del Gobierno, lo que no les viene dando muy buen resultado, como se desprende de las negociaciones con el oficialismo para presentar listas conjuntas.

Pero el colmo es que su motivo de mayor enojo es con el kirchnerismo al que acusan de hacer “utilización oportunista de esta situación por parte del kirchnerismo, que no tiene ninguna credibilidad para dar lecciones de moral y transparencia. No estamos a favor de un juicio político en esta instancia. Argentina no necesita más grieta ni maniobras políticas irresponsables, sino respuestas claras y justicia para quienes fueron afectados”, olvidándose de su supuesta posición republicana.