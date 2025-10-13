No se sabe si por quedarse anclada en el pasado o por falta de entendimiento sobre el modo de votación con boleta única, la candidata libertaria quedó en ridículo en sus redes sociales.

Siguiendo con la tradición de llorar por adelantado que "les robaron las boletas", Reichardt les pidió a sus votantes que sean precavidos y lleven la boleta para evitar que se puedan confundir con otra o que no la encuentren en el cuarto oscuro.

Lo que se olvidó es que ese es precisamente el objetivo de la boleta única, por lo que llevarla es absurdo ya que es la misma con la que se van a encontrar a la hora de votar.