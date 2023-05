Se viralizó y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, la dudosa entrevista televisiva realizada el martes por la noche por Esteban Trebucq, conductor de A24.

Al recorrer las calles de La Matanza, le preguntó a varias personas por los precandidatos en las próximas elecciones nacionales.

Sin embargo, lo que debería ser una cobertura normal, levantó sospechas por una curiosidad: todos expresaron su intención de voto hacia el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Y además, que cada uno de ellos, tenían una botella de Fanta en la mano.

Mientras se intenta determinar si fue una operación o una publicidad, algunos dirigentes de Juntos por el Cambios aprovecharon la ocasión para expresarse sobre el tema.

El diputado Ricardo López Murphy, quien se encuentra más de cerca de Patricia Bullrich que de Larreta, posteó una foto a través de su cuenta oficial en Twitter.

"Colosalmente artificial la bebida Fanta. Los porteños preferimos la cervecita", expresó el integrante de Republicanos Unidos.

Hernán Lombardi, diputado e integrante del PRO, también cercano a Bullrich, se expresó con ironía y habló sobre su rechazo a la Fanta: "No tomo Fanta . No me gusta lo artificial. Prefiero sabores auténticos".