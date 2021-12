"Nadie puede comprometerse a lo que no puede pagar", aseveró De Mendiguren en declaraciones a Radio Provincia, y sostuvo que "estamos llegando a un récord de exportaciones en diez años y en esta situación el Fondo Monetario Internacional nos pone obstáculos, así que es medio incomprensible".

En este sentido, remarcó que "no hay otra forma de pagar que no sea con crecimiento, y el Gobierno, este año, está poniendo en marcha la producción".

De Mendiguren indicó que "cuando empezamos a crecer nos decían que era el viento de cola, que era un veranito, se resistían a ver la realidad porque querían una Argentina arrodillada".

No obstante, aseguró que desde el sector están al tanto de que "este crecimiento aun no llega a la gente", y que "por eso la preocupación es que este incipiente crecimiento no decaiga".

"Creemos que la temporada de turismo que se viene, con todo el apoyo que se dio a los sectores, sea récord y se distribuya en forma más rápida en todo el país. El problema es la deuda y la inflación pero las vamos a encarar", concluyó el titular del BICE.