A pesar de que dentro de unos días el presidente Javier Milei cumplirá 55 años, muchas veces tiene actitudes que hacen pensar en un hombre que no tuvo infancia, o al menos no una muy feliz.

Tal vez por eso fue que en una entrevista contó como si fuera algo genial, que seguía utilizando un fibrón del que se hizo cuando Donald Trump le firmó una cartita donde le decía que eran amigos.

Pero este jueves, en la entrevista con Trebucq, que tuvo algunos momentos tensos, se emocionó al contarle al periodista en qué habitación se había alojado. Mientras tocaba su ya famosa guitarra de aire, el mandatario aseguró que "ahí se invita a los aliados que además son considerados amigos".

Trebucq no pudo más que mirarlo con incredulidad ante la pavada que estaba diciendo.