En una sesión caliente, con los cruces entre las libertarias Lilia Lemoine y Marcela Pagano, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos tuvo que escuchar el mensaje opositor del aliado Rodrigo de Loredo.

El legislador, presidente de una fracción del radicalismo en la Cámara de Diputados, se diferenció de sus anteriores discursos y cruzó al funcionario que fue al Congreso a ofrecer el informe de gestión.

"Ustedes le están asfaltando el camino para el retorno del justicialismo", lanzó el diputado cordobés. Y siguió: “Empezaron atacando al PRO. Escupieron las manos de los gobernadores que colaboraron y prefirieron la transacción en efectivo y de contado”.

Luego, agregó: “Empezaron a partirse entre ustedes, primero con la vicepresidencia, hoy su bloque se partió, peronizaron su gabinete, peronizaron la mesa chica de decisiones, peronizaron sus listas, atacaron periodistas”.