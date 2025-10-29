Lo de Bullrich es realmente insólito. Defiende a rajatabla al gobierno del que forma parte pero cuando llega el momento de analizar los alquileres se da cuenta que vivir en la Argentina es prácticamente imposible.

La ministra de Seguridad volvió a reconocer que se encareció el acceso a la vivienda durante una exposición en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Allí Bullrich prácticamente se quejó de los alquileres para los efectivos de Gendarmería, y aseguró que "en muchos lugares los alquileres que les cobran son altísimos". Será por eso que les regaló planes Procrear que ya habían sido asignados a otras familias.

En ese sentido, expresó que en El Chaltén "conseguir una vivienda es imposible y los miembros de seguridad que estar porque es una zona muy importante para cuidar. Algunas veces tienen que alquilar por Airbnb".

A pesar de su defensa a todas las políticas de Milei, sentenció: "En Bariloche lo que cuestan las viviendas. Es un problema muy serio".

Chocolate por la noticia.