El candidato a senador provincial por La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, escrachado hace unos días en las redes sociales por su idas y vueltas en la política, volvió a generar comentarios picantes en la plataforma de ‘X’.

El exintegrante del PRO, devenido en libertario, sorprendió con la difusión de un video realizado con inteligencia artificial en el que aparece junto al presidente Javier Milei en una supuesta etapa adolescente.

El video comienza con una foto tomada en el año 1993, de los tiempos en los cuales estudiaban Economía en la Universidad de Belgrano.

El material elaborado con IA intentó capitalizar ese pasado, pero la estrategia provocó diferentes reacciones: