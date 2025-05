Diego Spagnuolo es un mal bicho. Además de no tener ningun conocimiento sobre discapacidad, salvo su propia discapacidad emocional, la dijo a la madre de Ian Moche que "si tenía un hijo discapacitado era un problema de la familia y no del Estado".

Darío Villarruel no se guardó nada al decir que “hay que ser muy hijo de puta para decir esas cosas” y hasta explicó por qué.

Pero además explicó que si una persona que tiene discapacidad, no come o no tiene remedios vota a esto que le está sacando todo, ya se convierte en un problema psiquiátrico.

Spagnuolo, el exabogado de Javier Milei debería renunciar después de hacer estas declaraciones y hasta de hacer llorar a un nene con autismo por decirle "mentiroso".