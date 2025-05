Luis Caputo se hizo el picante con Ricardo Darín desde el programa de Luis Majul para pegarle sin asco por los dichos del actor en la mesa de Mirtha Legrand.

Al ser consultado este lunes por Intrusos sobre el ataque del gobierno, Darín dijo: "En realidad, si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay empanadas más caras, más baratas, depende del barrio que te toque. Pero en realidad me parece que quedas claro de qué estaba hablando”.

“Debería ser un poco más educado. No entiendo por qué me trata mal y me dice ‘Ricardito, lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido", dijo sobre Caputo.

“Si empezás a tener miedo de decir lo que pensás, te empezás a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto, hay que cuidar las formas. Si desde arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo, nosotros estamos abajo, somos ciudadanos”, remarcó.