En la noche de este sábado, Mirtha Legrand recibió en su mesa a cinco de los protagonistas que participaron de la serie "El Eternauta".

Por este motivo, estuvieron como invitados Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietra, Marcelo Subiotto y Ariel Staltari.

En un momento, la conversación giró en torno a la situación del país y Darín lanzó unos comentarios picantes, tal como hizo hace pocos días en referencia a la cultura.

"Ahora que están sacando los dólares de los colchones… el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados...", comentó de forma irónica.

"No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos. Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando", remarcó.