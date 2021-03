El libro que inicia la campaña electoral de Mauricio Macri está cosechando críticas donde no las esperaba. Parte del empresariado nacional se vio atacado por el expresidente y salió a responderle, entre ellos uno de los dueños del Grupo América, Daniel Vila.

En una entrevista con Infobae, el mendocino castigó con dureza al líder de Cambiemos:

"-¿Por qué cree que Macri lo caracteriza como uno de los empresarios “más complicados del rubro”?

-No sé, habría que preguntarle a él. Algo “complicado” puede tener una connotación positiva o negativa, a veces lo complicado no es malo. Tal vez fue porque no fui una persona que se haya allanado fácilmente a sus presiones. Hay empresarios que fueron más complacientes, yo no lo fui."

La búsqueda de complacencia e intento de captación de los medios queda evidente con un canal que le sirvió de espaldarazo con una programación que demonizaba al kirchnerismo y hacía la vista gorda con la gestión de Cambiemos:

"-¿Cuál es su opinión del gobierno de Macri?

-Fue una pérdida de una oportunidad histórica. Yo lo voté, creí en lo que vendió, creí que era una presidente dispuesto a transformar la Argentina, que iba a hacer desaparecer la inflación y la pobreza, que iba a terminar con el déficit fiscal y tantas otras cosas que prometió. Pero a la mitad del mandato me di cuenta que era un gobierno que tenía mucha promesa y poca ejecución. Dejó un país opuesto al que había prometido. Como argentino me sentí defraudado.

-¿Cómo era su relación antes de la disputa por el espectro radiofónico?

-Mi relación con Macri la dividiría en dos etapas. Antes de la elección fue una persona que se acercó, que venía a mi casa, que me pedía cosas. Después de la elección fue muy distante, nos habremos visto dos o tres veces. En la segunda mitad de su gestión no lo vi nunca más".

La relación quedó rota y parece difícil que se recomponga, lo que no implica que va a ser un enemigo acérrimo o que va a poner palos en la rueda en su campaña electoral pero el vínculo está dañado.

Y en el párrafo más duro lo castiga por ser haragán y lo sepulta para un regreso a la presidencia:

"-¿Qué opina de su retorno a la política?

-Él sabrá si tiene que hacerlo o no. La verdad tuvo una enorme oportunidad y la desaprovechó porque no le gusta trabajar. Es muy difícil que después de eso la sociedad te dé otra oportunidad. No creo que pueda ser quien referencie nuevamente a ese sector."

Fuente: Infobae