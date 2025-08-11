Daniel Sabsay es un reconocido abogado constitucionalista que siempre se mostró opuesto al kirchnerismo y hasta declaró públicamente que votaría a Milei.

Tan gorila es el doctor que hasta difundió fake news para tratar de perjudicar al peronismo y aún sabiendo que le video no era de lo que él creía, decidió dejarlo publicado.

Pero el tiempo pasa, y ahora el abogado dice estar muy decepcionado por haber votado a Milei y consideró que el costo de mantener baja la inflación no vale la pena, sobre todo si se desatiende a la salud, como se hizo con el Garrahan. Pero también destacó que si hay dinero para viajes y para los servicios de inteligencia.

Pero cuando a Sabsay se le ocurrió comparar a Milei con Cristina, fue el límite de Franco Mercuriali que decidió dar por concluida la charla.