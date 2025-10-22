Daniel Lipovetzky parece haberse sentido expulsado del PRO, partido del que fue fundador, cuando decidieron hacer una alianza con Javier Milei.

Pero el exdiputado y candidato del Partido Federal no se mostró para nada sorprendido y hasta aseguró que, conociendo a Milei, sabía que lo iba terminar "cagando" a Mauricio Macri.

Lipovetzky destacó que el Presidente se autodenominó como "un topo" que venía a destruir el Estado pero además Milei no conoce de acuerdos, no tiene empatía y por eso no tiene amigos.

Además consideró que Milei "pareciera que goza" con el sufrimiento de discapacitados y jubilados.