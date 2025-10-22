El fin de la metáfora
Daniel Lipovetsky: "Lo conozco a Milei, se que es un garca, un sorete y que lo iba a cagar a Mauricio"
El candidato a diputado del Partido Federal explicó los motivos de su alejamiento del PRO y por qué la alianza con Milei fue un punto de inflexión.
Daniel Lipovetzky parece haberse sentido expulsado del PRO, partido del que fue fundador, cuando decidieron hacer una alianza con Javier Milei.
Pero el exdiputado y candidato del Partido Federal no se mostró para nada sorprendido y hasta aseguró que, conociendo a Milei, sabía que lo iba terminar "cagando" a Mauricio Macri.
Lipovetzky destacó que el Presidente se autodenominó como "un topo" que venía a destruir el Estado pero además Milei no conoce de acuerdos, no tiene empatía y por eso no tiene amigos.
Además consideró que Milei "pareciera que goza" con el sufrimiento de discapacitados y jubilados.