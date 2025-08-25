Mientras algunos voceros del gobierno pretenden despejar las dudas que habían sembrado los audios de Spagnuolo, crecen las sospechas y cada día que pasa aparece un nuevo audio que compromete aún más a La Libertad Avanza.

Y no solo aparecen nuevos audios, sino también datos u opiniones que evidencian el problema que debe afrontar el presidente y su hermana Karina.

En ese sentido, Gregorio Dalbón, el letrado que llevó a la Justicia la denuncia por las coimas, recordó una anécdota que expone a uno de los implicados: Diego Spagnuolo, amigo y abogado del Presidente.

Dalbón relató que durante un viejo enfrentamiento judicial, cuando representaba al periodista Pablo Duggan en una causa que Milei intentaba impulsar en su contra, mantuvo una charla directa con Spagnuolo.

“Hablé con Spagnuolo de la libertad de expresión y que el Presidente iba a perder el juicio. Y él me dijo: ‘Quedate tranquilo, yo lo manejo’”, contó Dalbón.