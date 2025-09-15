La causa sobre las coimas en discapacidad y la baja de pensiones dispuestas por el gobierno de Milei, hoy mostró señales positivas para los damnificados, a partir de lo dispuesto por el juez Guillermo Díaz Martínez.

En ese marco, el abogado Gregorio Dalbón solicitó a la Justicia que se investigue al Asesor en comunicación del gobierno libertario, Fernando Cerimedo, por el delito de encubrimiento.

Lo solicitó, ante el fiscal Franco Picardi, luego de que Cerimedo declarara como testigo que tenía conocimiento de un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Luego, el abogado difundió en las redes sociales un mensaje intimidante que le mandó el propio Cerimedo, y advirtió: "A mí no me aprieta nadie".

El posteo de Dalbón:

Me escribió Cerimedo a mi celular luego de denunciarlo a él y a su esposa.

El número ya lo tienen Casanello y Picardi.

No lo agrego al X para no exponerlo.

Ahora bien:

Si sabían de las coimas y callaron, la Justicia debe investigarlo.

Tu esposa era funcionaria del ANDIS, con obligación legal de denunciar y eligió el silencio.

A mí no me aprieta nadie.

Menos vos y el gobierno de canallas que roban a los discapacitados.

Voy a denunciar cada hecho de corrupción y encubrimiento que llegue a mi conocimiento, porque defender la verdad es defender al pueblo.