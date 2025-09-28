La conmoción y el dolor por el asesinato de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela se trasladaron a las calles, donde familiares, amigas y colectivos feministas reclamaron justicia.

En ese marco, las redes sociales fueron escenario de un nuevo cruce político tras un posteo de Claudio Zin, médico y comunicador oficialista, contra Cristina Fernández de Kirchner en el marco del triple femicidio narco.

El mensaje de Zinn generó una inmediata reacción de Gregorio Dalbón, abogado de la exmandataria, que salió a contestarle con dureza.

"Vas a caminar por tribunales el resto de tu vida @ZinClaudio. Y no es amenaza, es promesa por banalizar el triple femicidio y poner en San José 1111 tu odio sin ninguna razón. Te lo digo por última vez, borrá y discúlpate con @CFKArgentina. Sino compra zapatillas", escribió Dalbón.