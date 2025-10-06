Javier Milei fue a La Nación+ para defender a José Luis Espert, luego de su renuncia como candidato a diputado en las próximas elecciones. Y cometió un grave sincericidio que podría traerle consecuencias en la Justicia.

Por este motivo, el abogado Gregorio Dalbón, representante legal de Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia contra el presidente Milei.

La presentación se dio luego de que este afirmara públicamente que había decidido "que Cristina esté presa".

En diálogo con Mañana Sylvestre por Radio 10, Dalbón sostuvo que esas palabras constituyen "una confesión directa del lawfare" y una violación explícita de la Constitución Nacional.

Además, indicó que la confesión que hizo Milei "le da más argumentos a Cristina Kirchner para pelear por la anulación de la sentencia, porque se violó la Constitución".