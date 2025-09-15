La vuelta del peronismo
Dady Brieva: "Al outsider hay que matarlo, basta, ahora en la sociedad hay una ilusión que hace tres semanas no había"
En el programa de Roberto Navarro en El Destape, el actor reflexionó sobre el momento actual de la política y cómo el resultado en las elecciones bonaerenses modificaron el escenario.
A Dady le gusta la libertad de poder opinar desde la vereda del peronismo pero como él lo suele decir, "desde el lado de afuera de la cancha, alentando en la tribuna".
Eso le permite tener la libertad de discutir sobre el frente interno con la misma disposición con que lo hace con el bando de enfrente.
En su visita a El Destape, dio su punto de vista, esta vez esperanzador, sobre el cambio que está viendo en la sociedad, decepcionada con el desastre libertario.