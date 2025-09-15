A Dady le gusta la libertad de poder opinar desde la vereda del peronismo pero como él lo suele decir, "desde el lado de afuera de la cancha, alentando en la tribuna".

Eso le permite tener la libertad de discutir sobre el frente interno con la misma disposición con que lo hace con el bando de enfrente.

En su visita a El Destape, dio su punto de vista, esta vez esperanzador, sobre el cambio que está viendo en la sociedad, decepcionada con el desastre libertario.